КИШИНЕВ, 18 авг — ПРАЙМ. Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку и премьер Украины Денис Шмыгаль подписали в Бухаресте декларацию об укреплении сотрудничества для транзита украинских товаров, сообщил корреспондент РИА Новости. Европейские друзья указали Украине на дверь

"Мы надеемся, что через Румынию пройдет транзитом более 60% общего объема экспорта зерновых с Украины. Однако я подчеркнул, что меры, которые мы принимаем на национальном и европейском уровнях, будут учитывать в равной степени как необходимость поддержки Украины, так и законные ожидания и обеспокоенность румынских производителей и фермеров", — сказал Чолаку.

Кроме того, премьеры парафировали два соглашения о взаимном признании документов об обучении и открытии нового пункта пересечения границы между двумя странами.

Ранее министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску заявила, что страна планирует оперативно расширить транзит зерна с Украины, в том числе по Дунаю. Помимо этого, румынские власти рассматривают возможность открытия новых пропускных пунктов на границе с Украиной, увеличения численности персонала на существующих КПП и привлечения отставных и военных лоцманов для ускорения транзита.

Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.