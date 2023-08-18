Власти Швейцарии: России удалось ввезти швейцарские компоненты для вооружений
ЖЕНЕВА, 18 авг — ПРАЙМ. Швейцарские власти признали, что России удалось ввезти многие швейцарские компоненты для своих вооружений, в основном через третьи страны. Об этом сказано в ответе Федерального совета на письменный запрос швейцарского депутата об обходе Россией санкций на сайте парламента.
"Однако проверки, проведенные SECO (Государственный секретариат по экономике — ред.) до настоящего времени, показали, что многие компоненты не были экспортированы из Швейцарии в Россию, а были получены Россией через производственные площадки этих швейцарских компаний за рубежом и через дистрибьюторов на мировом рынке. Заинтересованные швейцарские компании обязаны усилить свой внутренний контроль, в том числе в отношении продажи и доставки с зарубежных производственных площадок", — сказано в документе.
Власти Швейцарии уточнили, что SECO уже приняло "соответствующие меры" для предотвращения подобных случаев обхода и добилось ареста в Швейцарии производственного оборудования, предназначенного для производства оружия.
"Компетентные органы рассматривают всю информацию, касающуюся возможных нарушений положений… санкций и экспортного контроля. Заинтересованные компании вынуждены объяснять, почему их продукция попадает в российские оружейные системы", — добавляется в ответе. Этот ответ последовал за запросом швейцарского депутата Презиозо Бату Стефании, в котором осуждался тот факт, что документы и таможенные базы данных, датированные мартом-августом 2022 года, демонстрируют, что технологическая продукция швейцарских компаний была экспортирована в РФ после февраля 2022 года, в том числе через Турцию и Китай.
Швейцария присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, — 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов).
https://1prime.ru/state_regulation/20230818/841513955.html