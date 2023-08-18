ЖЕНЕВА, 18 авг — ПРАЙМ. Швейцарские власти признали, что России удалось ввезти многие швейцарские компоненты для своих вооружений, в основном через третьи страны. Об этом сказано в ответе Федерального совета на письменный запрос швейцарского депутата об обходе Россией санкций на сайте парламента. Во Франции разгадали хитрость, которая позволила Путину победить санкции

"Однако проверки, проведенные SECO (Государственный секретариат по экономике — ред.) до настоящего времени, показали, что многие компоненты не были экспортированы из Швейцарии в Россию, а были получены Россией через производственные площадки этих швейцарских компаний за рубежом и через дистрибьюторов на мировом рынке. Заинтересованные швейцарские компании обязаны усилить свой внутренний контроль, в том числе в отношении продажи и доставки с зарубежных производственных площадок", — сказано в документе.

Власти Швейцарии уточнили, что SECO уже приняло "соответствующие меры" для предотвращения подобных случаев обхода и добилось ареста в Швейцарии производственного оборудования, предназначенного для производства оружия.

"Компетентные органы рассматривают всю информацию, касающуюся возможных нарушений положений… санкций и экспортного контроля. Заинтересованные компании вынуждены объяснять, почему их продукция попадает в российские оружейные системы", — добавляется в ответе. Этот ответ последовал за запросом швейцарского депутата Презиозо Бату Стефании, в котором осуждался тот факт, что документы и таможенные базы данных, датированные мартом-августом 2022 года, демонстрируют, что технологическая продукция швейцарских компаний была экспортирована в РФ после февраля 2022 года, в том числе через Турцию и Китай.

Швейцария присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, — 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов).