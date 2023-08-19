МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Государствам не просто стать членом БРИКС, особенно, когда они кроме слов ничего не предпринимают, пишет турецкая Evrensel.

С момента создания результаты стран, которые входят в БРИКС впечатляют. Многие хотели бы присоединиться к союзу. С одной стороны, у одних кандидатов нет четкой повестки, с другой — сам союз пока не сильно желает расширяться, пишет издание.

С 2011 года БРИКС не приняли в свои ряды ни одну страну, хотя на последнем саммите организации в 2022 году было объявлено, что 22 страны хотят присоединиться к БРИКС. Следующий, 15-ый саммит состоится в августе 2023 года в ЮАР, на него приглашены более 60 стран.

Сами страны союза показывали внушительный рост экономики: с 2012-го по 2022-й год ВВП Китая вырос на 176 процентов, Индии — на 110 процентов, России — на 60 процентов, Бразилии — на 47 процентов, ЮАР — на 41 процентов. Совокупный валовый продукт этих стран превышает ВВП стран "Большой семерки".

Страны, образующие БРИКС, по-разному относятся к его расширению. Москва и Дели, а вместе с ними и Пекин, хотят допустить в союз другие страны. Причины у всех разные. России это нужно, чтобы иметь безопасную зону для работы в условиях антироссийских санкций Запады. Индия хочет препятствовать экономическому росту Китая.

Но в Бразилии и ЮАР не особо согласны на данный момент расширять БРИКС. Эти страны сейчас единственные представители своих континентов в организации, что дает им некоторые преимущества. Эти страны опасаются, что вступление других стран с их континентов, повлечет региональный кризис. Аналогичный кризис предполагается, если в альянс вступит страна с Ближнего Востока, пишет автор статьи. Пока наиболее вероятными кандидатами оттуда считаются Турция, Саудовская Аравия и Египет.

В Турции повестка в БРИКС стала актуальной после того, как Реджеп Эрдоган принял участие в саммите организации в 2018 году. Президент России Владимир Путин сказал, что страна может присоединиться к БРИКС в 2022 году. Однако, пока Анкара не показывает никакой институциональной программы по вступлению в альянс. Кроме того, Турция, которая сейчас входит в Севератлантический альянс — НАТО, заявляет, что хочет вступить еще и во все азиатские международные союзы. Но когда китайский глава дипломатии Ван И напомнил о желании Анкары вступить в БРИКС, в Турции сказали, что они больше хотят вступить в ШОС.

Поэтому, для того чтобы развивающиеся страны не только на словах заявляли о готовности вступить в БРИКС, чтобы добиться существенного роста экономики как государства в объединении, но и доказывали делом, им необходимо подготовить программу, резюмирует издание.

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