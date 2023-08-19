МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Украина хочет производить на своей территории шведские бронемашины — CV-90, сообщил в своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский. В Швеции рассказали, как наживаются на "российской угрозе"

Сегодня утром Зеленский прибыл в Стокгольм и уже обсудил вопросы сотрудничества в оборонно-промышленном комплексе с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном. Киеву нужна защита как на суше, так и на воздухе во время конфликта с Россией, отмечал президент Украины. Пока деталей разговора нет, но президент Украины написал на своей странице о планах производства Combat Vehicle 90.

Также Зеленский намерен встретится с Королем Швеции Карлом и Королевой Сильвией, спикером Андреасом Норленом и представителями политических партий страны.

СV-90 состоит на вооружении армии Швеции с 1993 года. Она оснащена пушкой калибром 40 миллиметров, броня данного БМП позволяет выдержать удар 30-миллимитровых снарядов. По оценкам, в Швеции сейчас около 500 таких бронемашин.

В июле 2023 года в Киеве заявили, что получили обещанные БМП данного типа в количестве 50 штук.

Ранее в Швеции говорили, что производство данных БМП позволяет помогает жителям страны: появились новые рабочие места в городе, где производят CV-90 — оборонный завод BAE Systems Hägglunds находится в Эрншельдсвике. С началом конфликта на Украине здесь появились сотни новых рабочих мест, благодаря чему уровень безработицы в городе опустился до 6%, что ниже среднего показателя по Швеции.