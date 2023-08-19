МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Частичная приостановка налоговых соглашений с недружественными странами будет действовать до восстановления нарушенных прав России, говорится в материалах на сайте Минфина России. Россия приостановила часть налоговых соглашений с недружественными странами

"Частичная приостановка налоговых соглашений с недружественными странами будет действовать до восстановления нарушенных прав России", — сообщило министерство в связи с обращением Великобритании об отмене приостановки статей конвенции "Об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и прирост стоимости имущества" от 1994 года.

Как указывает министерство, западные страны с 2022 года в одностороннем порядке вводят экономические ограничительные меры в отношении России. В том числе в феврале текущего года Россия включена Евросоюзом в список несотрудничающих юрисдикций в налоговой сфере, так называемый "черный список ЕС". Одновременно отмечается неисполнение отдельных положений налоговых соглашений недружественными странами. Например, отказы в выдаче подтверждений постоянного место нахождения в иностранном государстве своим резидентам для применения соглашений, а также приостановление обмена налоговой информацией с Россией, отмечает Минфин.

"В сложившихся условиях Россия не могла продолжать применять соглашения в одностороннем порядке", — говорится в сообщении. Глава ФНС рассказал об успешном внедрении единого налогового счета

В Минфине напомнили, что 8 августа президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке отдельных положений договоров РФ по налогообложению с недружественными странами. Сам документ приостанавливает действие основных пунктов налоговых соглашений с 38 странами, это США, Польша, Южная Корея, Болгария, Швеция, Люксембург, Румыния, Великобритания, Венгрия, Ирландия, Словакия, Албания, Бельгия, Словения, Хорватия, Канада, Черногория, Швейцария, Чехия, Дания, Норвегия, Италия, Финляндия, Германия, Франция Македония, Кипр, Испания, Литва, Исландия, Австрия, Португалия, Греция, Новая Зеландия, Австралия, Сингапур, Мальта и Япония.

При этом, как отмечает ведомство, Венская конвенция о праве международных договоров допускает такую форму, как приостановка соглашений, в том числе их отдельных положений, если права другой страны были нарушены.

"Предусмотренная Указом частичная приостановка налоговых соглашений с недружественными странами будет действовать до тех пор, пока права российской стороны не будут восстановлены либо соглашения не будут денонсированы", — говорится в сообщении.