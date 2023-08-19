МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Читатели соцсети X (ранее — Twitter) посмеялись над демагогией главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что ЕС отвыкает от российского газа. Европа заполнила газохранилища почти под завязку, но радоваться рано

Она написала, что Евросоюз смог досрочно заполнить на 90 процентов газовые хранилища уже в августе, вместо предполагаемого конца октября. Она заверила, что европейцы теперь могут не беспокоится, этой зимой они не замерзнут.

Она особо отметила, что ЕС избавилась от зависимости от российского газа и работает над все большей диверсификацией поставщиков голубого топлива.

Читатели ее страницы возмутились демагогией еврокомиссара, поскольку считают, что ЕС продолжает покупать российский газ, только теперь дороже, потому что появились посредники в цепочке.

"То есть покупать российский газ через Индию дешевле?", — спрашивает один.

«Уверены, что сейчас мы покупаем газ дешевле, чем в прошлом году?", — пишет другой комментатор.

"Ты разрушила экономику Европы», — возмущается участник дискуссии.

"Это так по-европейски: публично отказаться от дешевого российского газа, чтобы в тихую покупать тот же российский газ дороже, но через посредников", — комментирует второй.

"Вы все еще продолжаете покупать российский газ, только через посредника, которого вы называете надежным партнером. Думаете, никто не знает об этом?", — заявляет читатель страницы еврокоммисара.

"Отлично. Газ становится не российским, если он идет с наценкой через Индию или Китай или другую страну?", — задается вопросом комментатор в треде.

"Сейчас же подай в отставку!", — резюмируют участники дискуссии обращаясь к фон дер Ляйен.