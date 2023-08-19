БУДАПЕШТ, 19 авг — ПРАЙМ. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан провел встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, заявил пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши. Венгрия предложила альтернативы транзиту газа через Украину

"Премьер-министр Виктор Орбан вечером в субботу провел двустороннюю встречу с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. На встрече было сказано, что мы готовы продолжить сотрудничество в возможных сферах, например, в сельском хозяйстве, опираясь на совместно достигнутые ранее результаты. Прозвучало, что, несмотря на санкции и политические трудности, присутствующие в России венгерские компании ищут возможности для расширения своей деятельности", — приводит слова Хаваши агентство MTI.

По словам пресс-секретаря, Орбан на встрече сказал, что Венгрия "старается сохранить сотрудничество в культуре, науке и высшем образовании", а также продолжает принимать студентов из Татарстана в рамках программы Stipendium Hungaricum.

В выходные Венгрию посещают действующие и бывшие лидеры многих стран Европы и Азии, а также бизнесмены. Орбан ранее заявлял, что намерен провести 15 двусторонних встреч за трое суток.

В Венгрии 20 августа отмечается национальный праздник основания государства — День святого Иштвана. Кроме того, 19 августа в Будапеште стартует чемпионат мира по легкой атлетике. Российские и белорусские легкоатлеты не примут участия в нем, так как они отстранены World Athletics от соревнований под ее эгидой.