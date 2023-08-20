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В Курской области восстановлено электроснабжение после атаки дронов
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Энергетики успешно восстановили электроснабжение после атаки украинских беспилотников на подстанции Суджа в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Ранее... ПРАЙМ, 20.08.2023
экономика, новости, россия, атака беспилотников, курская область
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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БЕЛГОРОД, 20 авг — ПРАЙМ. Энергетики успешно восстановили электроснабжение после атаки украинских беспилотников на подстанции Суджа в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Ранее утром в субботу РИА Новости рассказали в экстренных службах, что электрическая подстанция была повреждена в городе Суджа Курской области после трех сбросов с беспилотника. Без света остались 5680 человек, пострадавших нет.
"Энергетики устранили последствия атаки украинских беспилотников на подстанции Суджа, из-за которых накануне в Суджанском и Кореневском районах остались без света более 5,5 тысячи человек. Сегодня электроснабжение всех потребителей полностью восстановлено", — написал Старовойт в своем телеграм-канале.