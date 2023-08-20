БЕЛГОРОД, 20 авг — ПРАЙМ. Энергетики успешно восстановили электроснабжение после атаки украинских беспилотников на подстанции Суджа в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Вокзал в Курске работает в штатном режиме

Ранее утром в субботу РИА Новости рассказали в экстренных службах, что электрическая подстанция была повреждена в городе Суджа Курской области после трех сбросов с беспилотника. Без света остались 5680 человек, пострадавших нет.

"Энергетики устранили последствия атаки украинских беспилотников на подстанции Суджа, из-за которых накануне в Суджанском и Кореневском районах остались без света более 5,5 тысячи человек. Сегодня электроснабжение всех потребителей полностью восстановлено", — написал Старовойт в своем телеграм-канале.