МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Пожар на складе Ozon в подмосковном Подольске ликвидирован, сообщается на сайте регионального главка МЧС РФ. На складе Ozon в подмосковном Подольске произошел пожар

Ранее в главке МЧС РФ сообщали РИА Новости о пожаре на площади 375 квадратных метров на складе Ozon в подмосковном Подольске, горела продукция в коробках на стеллажах. В ведомстве также информировали о ликвидации открытого горения.

"В 16.50 ликвидация последствий пожара", — говорится в сообщении.