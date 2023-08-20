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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230820/841522525.html
Пожар на складе Ozon в подмосковном Подольске ликвидирован
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Пожар на складе Ozon в подмосковном Подольске ликвидирован, сообщается на сайте регионального главка МЧС РФ. Ранее в главке МЧС РФ сообщали РИА Новости о пожаре на площади 375... ПРАЙМ, 20.08.2023
экономика, новости, россия, пожар, ozon
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Пожар на складе Ozon в подмосковном Подольске ликвидирован, сообщается на сайте регионального главка МЧС РФ.
Ранее в главке МЧС РФ сообщали РИА Новости о пожаре на площади 375 квадратных метров на складе Ozon в подмосковном Подольске, горела продукция в коробках на стеллажах. В ведомстве также информировали о ликвидации открытого горения.
"В 16.50 ликвидация последствий пожара", — говорится в сообщении.