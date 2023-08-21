СИЭТЛ, 21 авг — ПРАЙМ. Интерес членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) к новым формам расчетов растет, идет активизация диалога по использованию нацвалют, заявил РИА Новости посол по особым поручениям, старшее лицо в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве (АТЭС) от РФ Марат Бердыев. Посол рассказал, что делегации стран АТЭС в кулуарах говорят про США

"Растет интерес к новым формам расчетов в Азии, Африке, Латинской Америке. В АСЕАН активизируется диалог по использованию нацвалют, с прошлого года действует соглашение о цифровой пограничной торговле в местных финансовых инструментах", — сказал он.

По словам Бердыева, российский рубль становится все более востребованным и привлекательным, в частности на евразийском пространстве.

"В ЕАЭС, по предварительным данным, уже более 90% операций осуществляется в валютах государств-членов Союза, рубль при этом обоснованно лидирует", — заявил дипломат.

Бердыев также сообщил, что члены АТЭС поддерживают предложение Москвы по проработке мер борьбы с санкциями и расширению расчетов в нацвалютах.

"В ходе неформального общения с коллегами – старшими должностными лицами – предложил подумать о возможном обсуждении в АТЭС целесообразности проработки мер по борьбе с санкциями и расширения практики платежей и расчетов в национальных валютах, что было встречено с известной долей заинтересованности", — сказал он. Латинская Америка хочет преференции в торговле с ЕАЭС, заявил МИД

По его словам, текущая "лицемерная политика" Запада "расшатывает международную торговлю, бьет по перспективам экономического роста в мире".

"Сегодня острие направлено против России (и не только), завтра может повернуться против иных неугодных государств и охватить не только энергоносители, но и другие группы товаров", — указал Бердыев.

Посол также отметил, что в рамках АТЭС идет непрерывное взаимодействие по широкому спектру отраслевых направлений сотрудничества, но предметный разговор "в подавляющем большинстве случаев сдерживается конфронтационным запалом американцев".

"Такая линия, конечно, не добавляет позитива, обрекает форум на бесплодные пикировки. Видим также попытки снять с себя и других государств Запада ответственность за текущие кризисные явления в мировой экономике", — добавил Бердыев. Страны ЕАЭС внедрят инструменты электронной торговли сельхозпродукцией

РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ

Привносимые США разделительные линии в Азии создадут барьеры для связей экономик АТЭС, но Россия нацелена не допустить выхолащивания экономической составляющей АТЭС и ее подчинения претензиям Запада, заявил Бердыев.

"Убеждены, что новые разделительные линии в азиатском регионе будут создавать барьеры для практических связей экономик АТЭС и нормального функционирования цепочек добавленной стоимости", — сообщил он.

Посол отметил, что предпосылки для такого негативного сценария уже просматриваются на фоне попыток США и их союзников перекроить торгово-инвестиционную повестку в Азиатско-Тихоокеанском регионе путем продвижения альтернативных механизмов.

"Фиксируем наращивание усилий США по подмене инклюзивного характера сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе западоцентричными форматами взаимодействия", — указал Бердыев.

Дипломат также указал, что Москва стремится не допустить выхолащивания экономической составляющей АТЭС и его подчинения необоснованным претензиям Запада на глобальное доминирование.

"Участие в АТЭС позволяет нам поддерживать объединительные процессы на пространстве АТР, принимать активное участие в выработке передовых подходов к таким общим для азиатских экономик насущным темам взаимодействия, как расширение взаимной торговли, развитие транспортных артерий, цифровизация, продовольственная и энергетическая безопасность, образование, туризм, чрезвычайные ситуации и многие другие", — сказал Бердыев.