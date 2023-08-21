Экс-замминистра экономики Украины: завершается работа по страхованию зерновозов
МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Украина завершает работу над сделкой с мировыми страховыми компаниями по страхованию судов, перевозящих зерно через Черное море, чтобы создать безопасный коридор для экспорта, рассказал газете Financial Times бывший заместитель министра экономики Украины Александр Грибан.
"Сделка в настоящее время прорабатывается и активно обсуждается между соответствующими министерствами, а также местными банками и международными страховыми группами, включая рынок страхования Lloyd's of London", — заявил газете бывший заместитель министра экономики Украины Александр Грибан.
Как отмечает газета, схему страхования могут внедрить уже в сентябре, и в ней может быть задействовано до 30 судов, которые будут проходить через Черное море.
"Это зависит от того, как будет развиваться структура и каков будет уровень распределения рисков между государством и частными страховыми компаниями", — рассказал изданию Грибан.
Как передает издание со ссылкой на неназванные источники, знакомые с информацией, риск может быть разделен между страховщиками и государственным банком Украины.
"Государственная часть риска, вероятно, будет поддержана государственным дорожным фондом страны, который был создан для ремонта украинских дорог, и который финансируется за счет налога на продажу топлива", — цитирует газета заявление Грибана.
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль просил Румынию, Болгарию и НАТО создать "защиту" для зернового коридора в Черном море, чтобы Киев мог продолжать экспортировать зерновые.
Первое торговое судно после прекращения действия зерновой сделки покинуло одесский порт и вошло в Босфорский пролив, сообщили ранее турецкие СМИ. По заявлению министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, контейнеровоз Joseph Schulte с более чем 30 тысячами тонн груза вышел из порта Одессы, где находился с 23 февраля 2022 года.
https://1prime.ru/state_regulation/20230821/841525517.html