МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Украина завершает работу над сделкой с мировыми страховыми компаниями по страхованию судов, перевозящих зерно через Черное море, чтобы создать безопасный коридор для экспорта, рассказал газете Financial Times бывший заместитель министра экономики Украины Александр Грибан. Идею Sputnik по теме поставок зерна внесли в документ БРИКС

"Сделка в настоящее время прорабатывается и активно обсуждается между соответствующими министерствами, а также местными банками и международными страховыми группами, включая рынок страхования Lloyd's of London", — заявил газете бывший заместитель министра экономики Украины Александр Грибан.

Как отмечает газета, схему страхования могут внедрить уже в сентябре, и в ней может быть задействовано до 30 судов, которые будут проходить через Черное море.

"Это зависит от того, как будет развиваться структура и каков будет уровень распределения рисков между государством и частными страховыми компаниями", — рассказал изданию Грибан.

Как передает издание со ссылкой на неназванные источники, знакомые с информацией, риск может быть разделен между страховщиками и государственным банком Украины.

"Государственная часть риска, вероятно, будет поддержана государственным дорожным фондом страны, который был создан для ремонта украинских дорог, и который финансируется за счет налога на продажу топлива", — цитирует газета заявление Грибана.

Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль просил Румынию, Болгарию и НАТО создать "защиту" для зернового коридора в Черном море, чтобы Киев мог продолжать экспортировать зерновые.

Первое торговое судно после прекращения действия зерновой сделки покинуло одесский порт и вошло в Босфорский пролив, сообщили ранее турецкие СМИ. По заявлению министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, контейнеровоз Joseph Schulte с более чем 30 тысячами тонн груза вышел из порта Одессы, где находился с 23 февраля 2022 года.