МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Сингапур, Индонезия и Филиппины, одни из ключевых дипломатических партнеров Индии, обратились к Нью-Дели с призывом возобновить экспорт риса после решения приостановить его поставки, передает издание Livemint. Эксперт оценил риски аграриев из-за резкого повышения ключевой ставки ЦБ

Индия является крупнейшим экспортером риса в мире, на ее долю приходится около 40% мировой торговли этим злаком. В конце июля правительство Индии запретило экспорт белого риса, за исключением басмати, чтобы увеличить предложение на внутреннем рынке и удержать под контролем розничные цены. На долю белого риса приходится 25% от общего объема риса, экспортируемого из Индии.

Как отмечает издание, Сингапур запросил у Индии около 110 тысяч тонн риса. Сингапурское продовольственное агентство ранее объявило, что ведет переговоры с Индией о возобновлении экспорта риса.

"Сингапурское продовольственное агентство тесно сотрудничает с импортерами, чтобы увеличить импорт различных сортов риса из разных источников. Сингапур также находится в тесном контакте с правительством Индии, чтобы добиться снятия запрета (на экспорт — ред.)", — говорится в пресс-релизе агентства.

Также о планах импортировать из Индии 1 миллион тонн риса в июне объявила Индонезия в связи с возможными сбоями в поставках, вызванными погодными условиями.

В свою очередь, всемирная продовольственная программа ООН запросила у Индии 200 тысяч тонн риса для своих гуманитарных операций на фоне того, что она назвала "катастрофическим уровнем" глобального отсутствия продовольственной безопасности в связи с пандемией COVID-19 и конфликтом на Украине.