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2023
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Украина намерена использовать новый черноморский маршрут для поставок зерна
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. Киев рассматривает возможность применения своего недавно протестированного черноморского экспортного коридора для целей поставок зерна, заявил в эфире телеканала "Рада"... ПРАЙМ, 21.08.2023
сельское хозяйство, бизнес, экономика, новости, украина, черное море, поставки зерна, черноморский маршрут
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Киев рассматривает возможность применения своего недавно протестированного черноморского экспортного коридора для целей поставок зерна, заявил в эфире телеканала "Рада" заместитель главы всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.
"Пока прошло только одно коммерческое судно, оно продемонстрировало готовность двигаться альтернативными маршрутами. Если в дальнейшем не будет успешных переговоров относительно черноморской инициативы, возможно, в перспективе эти альтернативные маршруты станут коридором и для движения грузовых кораблей", — сказал он.
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль просил Румынию, Болгарию и другие страны НАТО создать "защиту" для зернового коридора в Черном море, чтобы Киев мог продолжать экспортировать зерновые.
Первое торговое судно после прекращения действия зерновой сделки покинуло одесский порт и вошло в Босфорский пролив, сообщили ранее турецкие СМИ. По заявлению министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, контейнеровоз Joseph Schulte с более чем 30 тысячами тонн груза вышел из порта Одессы, где находился с 23 февраля 2022 года.