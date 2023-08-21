МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Киев рассматривает возможность применения своего недавно протестированного черноморского экспортного коридора для целей поставок зерна, заявил в эфире телеканала "Рада" заместитель главы всеукраинского аграрного совета Денис Марчук. На Украине рассказали о работе над страхованием черноморских зерновозов

"Пока прошло только одно коммерческое судно, оно продемонстрировало готовность двигаться альтернативными маршрутами. Если в дальнейшем не будет успешных переговоров относительно черноморской инициативы, возможно, в перспективе эти альтернативные маршруты станут коридором и для движения грузовых кораблей", — сказал он.

Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль просил Румынию, Болгарию и другие страны НАТО создать "защиту" для зернового коридора в Черном море, чтобы Киев мог продолжать экспортировать зерновые.

Первое торговое судно после прекращения действия зерновой сделки покинуло одесский порт и вошло в Босфорский пролив, сообщили ранее турецкие СМИ. По заявлению министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, контейнеровоз Joseph Schulte с более чем 30 тысячами тонн груза вышел из порта Одессы, где находился с 23 февраля 2022 года.