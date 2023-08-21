МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Деловая активность малого и среднего бизнеса в России в июле достигла очередного рекорда, свидетельствуют результаты исследования Промсвязьбанка (ПСБ) — индекс RSBI. В Госдуме рассказали, что может стать стимулом для российской экономики

"Согласно индексу RSBI, который в июле составил 57,1 пункта и второй месяц подряд выходит на исторические максимумы, текущая динамика деловой активности малого и среднего бизнеса свидетельствует об ускорении темпов ее роста по всем ключевым компонентам", — сказано в сообщении.

В июне индекс составил 55,3 пункта.

"Впервые за два года продажи предпринимателей вышли в зону подъема, указывая на имеющиеся возможности сегмента расти опережающими экономику темпами, а высокая доступность финансовых инструментов в июле стимулировала предпринимательскую деятельность, предоставляя компаниям больше возможностей, что особенно важно в период их развития", — указал вице-президент, заместитель руководителя блока среднего и малого бизнеса ПСБ Кирилл Тихонов.

Вместе с тем заметны ограничения роста со стороны рынка труда – дефицит кадров сдерживает наём при готовности бизнеса набирать персонал, добавил он. Также, по словам Тихонова, стоит учитывать, что в период подъема вполне оправданы высокие ожидания, так как они отражают преимущественно взгляды предпринимателей на ближайшее будущее и стремление к дальнейшему развитию.

Индекс RSBI — с 2020 года ежемесячное исследование деловой активности малого и среднего бизнеса, организованное Промсвязьбанком совместно с бизнес-организацией "Опора России". В июле в нем приняли участие 1780 предпринимателей.