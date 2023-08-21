ЖЕНЕВА, 21 авг — ПРАЙМ. Швейцария 1 сентября создаст новое подразделение в Государственном секретариате по экономике (SECO), чтобы сделать санкции более эффективными и лучше учитывать их политический вес, говорится в опубликованном заявлении на сайте SECO. Фондовые биржи Европы коррекционно растут после снижения на прошлой неделе

"В Государственном секретариате экономики (SECO) откроется новое подразделение под названием "экспортный контроль и санкции". Таким образом, государственный секретарь Хелен Будлигер Артиеда намерена придать больший вес этим политически чувствительным темам SECO", — сказано в документе.

Ведомство уточняет, что с 1 сентября сектора "санкций", "контроля над вооружениями и политики контроля над вооружениями", "экспортного контроля/промышленной продукции" и "политики экспортного контроля" будут объединены в рамках одной структуры.

"Политическая чувствительность и, следовательно, подверженность экспортному контролю и санкциям в последние годы еще больше возросли, особенно после войны на Украине. Чтобы учесть эти изменения, санкционный сектор был значительно расширен после возобновления Швейцарией санкций, введенных Европейским Союзом в отношении России. Кроме того, в последние месяцы были проведены реорганизации, которые позволили повысить их эффективность", — добавляется в заявлении.

Швейцария присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, — 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов).

В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Власти России отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Москвы. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.