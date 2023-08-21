ЖЕНЕВА, 21 авг — ПРАЙМ. Швейцария 1 сентября создаст новое подразделение в Государственном секретариате по экономике (SECO), чтобы сделать санкции более эффективными и лучше учитывать их политический вес, говорится в опубликованном заявлении на сайте SECO.

Статуя быка около Франкфуртской фондовой биржи, Германия

Фондовые биржи Европы коррекционно растут после снижения на прошлой неделе

"В Государственном секретариате экономики (SECO) откроется новое подразделение под названием "экспортный контроль и санкции". Таким образом, государственный секретарь Хелен Будлигер Артиеда намерена придать больший вес этим политически чувствительным темам SECO", — сказано в документе.

Ведомство уточняет, что с 1 сентября сектора "санкций", "контроля над вооружениями и политики контроля над вооружениями", "экспортного контроля/промышленной продукции" и "политики экспортного контроля" будут объединены в рамках одной структуры.

"Политическая чувствительность и, следовательно, подверженность экспортному контролю и санкциям в последние годы еще больше возросли, особенно после войны на Украине. Чтобы учесть эти изменения, санкционный сектор был значительно расширен после возобновления Швейцарией санкций, введенных Европейским Союзом в отношении России. Кроме того, в последние месяцы были проведены реорганизации, которые позволили повысить их эффективность", — добавляется в заявлении.

Швейцария присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, — 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов).

В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Власти России отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Москвы. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.