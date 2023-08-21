МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. МИД Британии установил для правительственных чиновников запрет на использование выражения "враждебное государство" из-за опасений "огорчить Китай", этим термином власти больше не должны называть и Россию, КНДР и Иран, передает британская газета Times со ссылкой на источники. В Британии подсчитали потери населения от дорогой электроэнергии

"Использование этой фразы фактически запретили в правительственных документах и при обычном внутреннем обмене сообщениями между государственными служащими, министрами и советниками по электронной почте и WhatsApp", — сказано в материале.

Издание также сообщило, что недавно МИД страны отклонил представленный чиновником документ из-за употребления фразы "враждебное государство". "Государства сами по себе не являются враждебными по своей сути, они просто совершают враждебные действия", — процитировал источник газеты последовавшее объяснение МИД.

Отмечается, что шаг британского МИДа "является частью усилий по улучшению дипломатических отношений с Китаем", при этом он распространяется и на другие государства. В частности, по данным газеты, мера подразумевает, что Россию, Северную Корею и Иран правительство так же больше не называет "враждебными государствами". В Британии назвали число детей, живущих за чертой бедности

Согласно данным Times, чиновники "отредактировали документы, опубликованные при предыдущих правительствах" и заменили фразу "враждебные государства" на "враждебные акторы", а фразу "враждебная государственная деятельность" заменили понятием "государственные угрозы". По данным источника газеты, просьба МИД связана с "юридической двусмысленностью" термина "враждебное государство", в то время как термин "враждебные акторы" дают правительству лучшую "правовую основу".

По данным издания нововведение вызвало критику со стороны чиновников, один из них назвал меру "экстраординарной" и сказал, что она вызвала "большое недоумение в правительстве".

В начале июня агентство Bloomberg сообщало, что британский премьер-министр Риши Сунак пытается скрыто восстановить отношения Великобритании с Китаем. По данным агентства, некоторое время назад Сунак направил министра торговли в Гонконг, а его посланник там призвал урегулировать дополнительные разногласия с Пекином за закрытыми дверями. Сам Сунак, по словам лиц, знакомых с этим вопросом, вряд ли посетит Пекин до следующих всеобщих выборов в Великобритании, которые состоятся в 2025 году.