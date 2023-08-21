МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Ассоциация ювелиров, в которую входят "Алроса", Sokolov, "Адамас" и другие крупные российские ювелирные компании, просит власти обнулить ввозную пошлину на бриллианты до 0,3 карат, следует из письма ассоциации, имеющегося у РИА Новости. Чистая прибыль Алросы составила 55,57 млрд рубля в первом полугодии

"В целях улучшения экономического положения отечественных ювелирных предприятий, а также создания благоприятной среды для развития отечественного производства и обеспечения удовлетворения внутреннего спроса на бриллианты мелких размеров Ассоциация ювелиров просит рассмотреть возможность выделения отдельной подсубпозиции для обработанных алмазов мелких размеров до 0,3 карат с последующим обнулением ввозной таможенной пошлины для данной категории товаров", — говорится в документе, направленном в Минфин РФ.

По словам гендиректора Ассоциации Вадима Серова, для предприятий, которые работают "в белую", существующие сейчас ввозные пошлины в размере 10-15% не только затратны, но еще и снижают конкурентоспособность их продукции. "На наш взгляд, обнуление пошлин прежде всего выровняет условия между добросовестными участниками рынка и теми, кто предпочитает оставаться в тени", — уточнил он.

Руководитель аналитического центра ювелирного холдинга Sokolov Алина Колпакова рассказала РИА Новости, что компания "всецело поддерживает" инициативу по отмене ввозной пошлины на бриллианты мелкой огранки.

"Мы активно используем в своих изделиях бриллианты не только меньше 0,3 карата, но и меньше 0,1 карата как в золоте, так и в серебре. Таких изделий у нас в общем объеме продаж изделий с бриллиантами — 96% в выручке и 95% в ассортименте… Для нас эта мера снизит себестоимость камней в продукте и положительно скажется на динамике розничных цен, которые и без камней растут по причине роста биржевых цен на металлы", — резюмировала она.

При этом исполнительный директор Ассоциации "Гильдия ювелиров России" Владимир Збойков заявил РИА Новости, что "Гильдия" ранее сама выступала с подобной инициативой — не только в части бриллиантов (т.е. ограненных алмазов), но и всех прочих драгоценных, полудрагоценных и синтетических камней, применяемых в качестве вставок в ювелирных изделиях. По его словам, Минфин тогда идею поддержал. "Но в ЕАЭС вопрос пошлин решается коллегиально, и Армения выступила против обнуления пошлин, ссылаясь на то, что ряд армянских гранильных предприятий будут в случае отмены ввозных пошлин под ударом", — заключил он.

РИА Новости направило запрос в Минфин.