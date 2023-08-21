Американские фондовые индексы в понедельник преимущественно демонстрируют рост
МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в понедельник преимущественно демонстрируют рост, влияют на акции корпоративные новости, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.54 мск промышленный индекс Dow Jones уменьшался на 0,48%, до 34 335,92 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — рос на 0,64%, до 13 375,4 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,1%, до 4 373,93 пункта.
В ходе торгов дорожают акции ряда компаний. Так, бумаги занимающейся решениями в сфере кибербезопасности Palo Alto дорожают на 15,5%. В своей финотчетности за четвертый квартал завершившегося фингода фирма сообщила, что ожидает заказы (billings) по итогам текущего фингода в диапазоне 10,9-11 миллиардов долларов, что выше ожиданий рынков в 10,8 миллиарда.
Акции Tesla дорожают на 5,3% после позитивного прогноза аналитика для компании. По мнению аналитика Baird Бена Калло (Ben Kallo), которого цитирует портал MarketWatch, снижение цен и влияние от этого на маржу улучшит ситуацию для производителя электромобилей во второй половине года; также положительными факторами эксперт называет запуск Cybertruck и более широкое внедрение полностью автономного вождения (FSD).
Акции Nvidia в то же время дорожают на 4,8% после того, как аналитики HSBC повысили целевую стоимость акций компании.
Важным событием недели является выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла в рамках симпозиума в Джексон-Хоуле. Инвесторы рассчитывают получить дополнительную информацию относительно дальнейших действий регулятора.
https://1prime.ru/state_regulation/20230821/841532056.html