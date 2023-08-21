МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в понедельник преимущественно демонстрируют рост, влияют на акции корпоративные новости, следует из данных торгов. Фондовые индексы АТР опустились после решения ЦБ Китая по ставкам

По состоянию на 17.54 мск промышленный индекс Dow Jones уменьшался на 0,48%, до 34 335,92 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — рос на 0,64%, до 13 375,4 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,1%, до 4 373,93 пункта.

В ходе торгов дорожают акции ряда компаний. Так, бумаги занимающейся решениями в сфере кибербезопасности Palo Alto дорожают на 15,5%. В своей финотчетности за четвертый квартал завершившегося фингода фирма сообщила, что ожидает заказы (billings) по итогам текущего фингода в диапазоне 10,9-11 миллиардов долларов, что выше ожиданий рынков в 10,8 миллиарда.

Акции Tesla дорожают на 5,3% после позитивного прогноза аналитика для компании. По мнению аналитика Baird Бена Калло (Ben Kallo), которого цитирует портал MarketWatch, снижение цен и влияние от этого на маржу улучшит ситуацию для производителя электромобилей во второй половине года; также положительными факторами эксперт называет запуск Cybertruck и более широкое внедрение полностью автономного вождения (FSD).

Акции Nvidia в то же время дорожают на 4,8% после того, как аналитики HSBC повысили целевую стоимость акций компании.

Важным событием недели является выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла в рамках симпозиума в Джексон-Хоуле. Инвесторы рассчитывают получить дополнительную информацию относительно дальнейших действий регулятора.