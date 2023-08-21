МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота замедлила рост в понедельник вечером на фоне того, как доходность гособлигаций США растет более чем на 2%, свидетельствуют данные торгов. Нефть медленно дорожает на опасениях инвесторов

По состоянию на 18.53 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 1,65 доллара, или на 0,09%, до 1 918,2 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожает на 1,95% — до 23,177 доллара за унцию. Ранее днем цена драгоценного металла достигала 1927,75 доллара за тройскую унцию.

Доходность десятилетних гособлигаций (US Treasuries) растет до 4,353% с уровня прошлого закрытия в 4,248%. Американские гособлигации — альтернативная золоту "надёжная" инвестиция, поэтому их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.

Инвесторы также ожидают выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла в рамках симпозиума в Джексон-Хоуле, рассчитывая получить дополнительную информацию относительно дальнейших действий регулятора.

Следующее заседание ФРС пройдет 19-20 сентября. Согласно CME Group, 86,5% аналитиков прогнозируют сохранение учётной ставки на текущем уровне в 5,25-5,5% по итогам заседания.