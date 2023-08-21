МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги понедельника преимущественно ростом в ожидании выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов. Нефть медленно дорожает на опасениях инвесторов

По итогам дня британский индекс FTSE 100 снизился на 0,06%, до 7 257,82 пункта, французский CAC 40 поднялся на 0,47%, до 7 198,06 пункта, немецкий DAX — на 0,19%, до 15 603,28 пункта.

"Трейдеры будут изучать каждое предложение Джерома Пауэлла на конференции в Джексон-Хоуле на этой неделе в поисках подсказок о позиции ФРС. Некоторые инвесторы, возможно, сосредоточили свое внимание на том, что эта экономическая устойчивость может привести к продлению действия политики ФРС по повышению процентных ставок на более длительный срок", — сказал агентству Блумберг управляющий директор по торговле и инвестициям в E*Trade из Morgan Stanley Крис Ларкин (Chris Larkin).

Инвесторы рассчитывают получить из выступления председателя американского центробанка США Джерома Пауэлла в рамках симпозиума в Джексон-Хоуле дополнительную информацию относительно дальнейших действий регулятора, которые могут повлиять на рынки США и Европы.