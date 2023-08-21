МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги понедельника преимущественно ростом в ожидании выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов.

Добыча нефти

Нефть медленно дорожает на опасениях инвесторов

По итогам дня британский индекс FTSE 100 снизился на 0,06%, до 7 257,82 пункта, французский CAC 40 поднялся на 0,47%, до 7 198,06 пункта, немецкий DAX — на 0,19%, до 15 603,28 пункта.

"Трейдеры будут изучать каждое предложение Джерома Пауэлла на конференции в Джексон-Хоуле на этой неделе в поисках подсказок о позиции ФРС. Некоторые инвесторы, возможно, сосредоточили свое внимание на том, что эта экономическая устойчивость может привести к продлению действия политики ФРС по повышению процентных ставок на более длительный срок", — сказал агентству Блумберг управляющий директор по торговле и инвестициям в E*Trade из Morgan Stanley Крис Ларкин (Chris Larkin).

Инвесторы рассчитывают получить из выступления председателя американского центробанка США Джерома Пауэлла в рамках симпозиума в Джексон-Хоуле дополнительную информацию относительно дальнейших действий регулятора, которые могут повлиять на рынки США и Европы.