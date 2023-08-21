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Эрдоган заявил, что продолжит усилия для возобновления зерновой сделки
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара предпримет усилия для возобновления работы зерновой сделки с учетом мнений и ожиданий всех сторон. "Мы приложим еще больше... ПРАЙМ, 21.08.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, турция, анкара, россия, реджеп тайип эрдоган, зерновая сделка
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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АНКАРА, 21 авг — ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара предпримет усилия для возобновления работы зерновой сделки с учетом мнений и ожиданий всех сторон.
"Мы приложим еще больше усилий для того, чтобы возобновление работы зернового коридора оправдало мнения и ожидания, и чтобы надежды на мир (на Украине) возросли. Мы искренне верим, что более справедливый мир возможен", — сказал Эрдоган в своем обращении к нации после заседания кабинета министров.