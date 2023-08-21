АНКАРА, 21 авг — ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара предпримет усилия для возобновления работы зерновой сделки с учетом мнений и ожиданий всех сторон. Украина создала фонд для страхования перевозящих зерно судов

"Мы приложим еще больше усилий для того, чтобы возобновление работы зернового коридора оправдало мнения и ожидания, и чтобы надежды на мир (на Украине) возросли. Мы искренне верим, что более справедливый мир возможен", — сказал Эрдоган в своем обращении к нации после заседания кабинета министров.