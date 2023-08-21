МИД: на БРИКС обсудят формирование платежных инструментов, устойчивых к рискам
МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Повесткой саммита БРИКС в ЮАР предусмотрено обсуждение формирования платежных инструментов, устойчивых к внешним рискам, и повышение роли национальных валют во взаиморасчетах, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос об обсуждении единой валюты БРИКС на саммите.
"Повесткой дня предстоящего саммита предполагается обсуждение вопросов, связанных с формированием устойчивых к внешним рискам платежных инструментов и повышением роли национальных валют во взаимных операциях", — приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ.
Вместе с тем она подчеркнула, что эти темы требуют детальной проработки и нужно учитывать, что решения в объединении принимаются на основе консенсуса.
"Cтраны "пятерки" уделяют серьезное внимание развитию финансового сотрудничества. В числе приоритетов объединения – укрепление потенциала Нового банка развития, Пула условных валютных резервов", — заключила Захарова.
Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа с участием лидеров Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции.
https://1prime.ru/state_regulation/20230821/841533440.html