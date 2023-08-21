МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Повесткой саммита БРИКС в ЮАР предусмотрено обсуждение формирования платежных инструментов, устойчивых к внешним рискам, и повышение роли национальных валют во взаиморасчетах, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос об обсуждении единой валюты БРИКС на саммите. Китай нарастил экспорт электромобилей в страны БРИКС на 601 процент

"Повесткой дня предстоящего саммита предполагается обсуждение вопросов, связанных с формированием устойчивых к внешним рискам платежных инструментов и повышением роли национальных валют во взаимных операциях", — приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ.

Вместе с тем она подчеркнула, что эти темы требуют детальной проработки и нужно учитывать, что решения в объединении принимаются на основе консенсуса.

"Cтраны "пятерки" уделяют серьезное внимание развитию финансового сотрудничества. В числе приоритетов объединения – укрепление потенциала Нового банка развития, Пула условных валютных резервов", — заключила Захарова.

Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа с участием лидеров Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции.