МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Минпромторг России разработал проект федерального закона, разрешающий продуктовым ритейлерам до конца 2024 года скупать торговые площади покидающих Россию компаний без оглядки на итоговую долю компании на рынке. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Минпромторг отметил успехи России в импортозамещении отбеливателей бумаги

Законодательство РФ, сохраняя порог доминирования продуктовых сетей в регионах в 25%, позволяет им временно его превышать, приобретая дополнительные торговые площади у компаний, которые контролируются иностранцами и прекращают работу в России. Это разрешение действует до конца 2023 года.

"Законопроектом предлагается продлить до 31 декабря 2024 года срок действия положений статьи 5 Федерального закона от 11 июня 2022 г. № 154-ФЗ… предусматривающей возможность российским юридическим лицам – торговым сетям приобретать дополнительные площади торговых объектов для осуществления торговой деятельности, если другой стороной такой сделки является юридическое лицо — торговая сеть, подконтрольное иностранному юридическому лицу на дату совершения сделки", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Отмечается, что на текущий момент в связи с продолжающимися недружественными действиями иностранных государств и международных организаций, связанными с введением ограничительных мер в отношении российских граждан и юрлиц, все еще сохраняется риск приостановления осуществления деятельности на территории России торговых сетей, которые подконтрольны иностранным юридическим лицам.

В результате чего российским потребителям может быть ограничен или прекращен доступ к приобретению товаров, в том числе к социально значимым продовольственным и непродовольственным товарам первой необходимости. В связи с этим, на время существования указанных рисков необходимо наличие в законодательстве механизма своевременного реагирования, поддержки и сохранения активов уходящих компаний, заключают авторы законопроекта.