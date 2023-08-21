ХЕЛЬСИНКИ, 21 авг — ПРАЙМ. Более трехсот эстонских компаний продолжают экспортировать товары в Россию, сообщил в понедельник глава отдела Налогово-таможенного департамента Эстонии Валерий Рауам. Экспорт нефти из Ирана вышел на самый высокий уровень с начала года

По его словам, после начала конфликта на Украине и введения Евросоюзом санкций в отношении различных групп товаров, экспорт эстонских компаний в Россию значительно сократился.

"Почти в три раза уменьшилось число эстонских компаний, которые отправляют в Россию не подпадающие под санкции товары. В первом полугодии этого года всего 300+ компаний отправляют товары в Россию, а количество подаваемых таможенных деклараций уменьшилось почти на 50%", — сказал Рауам порталу государственного телерадиовещания ERR.

Чиновник отметил, что среди разрешенных групп товаров эстонские компании в основном отправляют восточному соседу продукты питания, текстильные изделия, а также различное оборудование и транспортные средства.

"Автомобили — одна из крупнейших товарных групп, переходный период для которой заканчивается в сентябре, после чего экспорт автомобилей определенной вместимости в Россию уже невозможен", — подчеркнул Рауам.

По данным Налогово-таможенного департамента, через Эстонию экспортируют в Россию и компании из других стран, например, немецкие зерноуборочные комбайны. Однако объемы таких товаров относительно небольшие.

После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.