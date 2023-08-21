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2023
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Зеленский заявил о готовности Греции экспортировать зерно из Украины
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Владимир Зеленский заявляет, что греческие компании готовы экспортировать украинское зерно. "Самое важное, что компании Греции готовы брать участие в экспорте украинского зерна... ПРАЙМ, 21.08.2023
сельское хозяйство, рынки, экономика, новости, украина, греция, владимир зеленский, зерно, экспорт
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявляет, что греческие компании готовы экспортировать украинское зерно.
"Самое важное, что компании Греции готовы брать участие в экспорте украинского зерна. Мы очень на это рассчитываем", — сказал Зеленский на брифинге по итогам встречи с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом. Видео он опубликовал в своем телеграм-канале.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.