МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявляет, что греческие компании готовы экспортировать украинское зерно. Зеленский приехал в Швецию просить о защите

"Самое важное, что компании Греции готовы брать участие в экспорте украинского зерна. Мы очень на это рассчитываем", — сказал Зеленский на брифинге по итогам встречи с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом. Видео он опубликовал в своем телеграм-канале.

Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.