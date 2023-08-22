МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Российская экономика в этом году вырастет примерно на 2% на фоне высоких государственных расходов и увеличения зарплат, рассказал в интервью РИА Новости замгендиректора "Эксперт РА" Николай Иванов. Эксперт оценил, через сколько лет экономика Индии может догнать китайскую

"Мы видим достаточно быстрый рост — около 2% — за счет государственных расходов, увеличения зарплат при ограниченном предложении", — прокомментировал он ожидания по росту экономики России в 2023 году.

Российские экономические власти в этом году уже не раз повышали прогноз роста ВВП страны. Так, в июле Банк России повысил ожидания с 0,5-2% до 1,5-2,5%. Минэкономразвития прогнозирует, что рост ВВП России в 2023 году составит 1,2%. При этом в начале августа глава министерства Максим Решетников сказал, что экономика РФ точно вырастет по итогам года более чем на 2%.

Международные организации также улучшают ожидания. Последним это сделал Международный валютный фонд, повысивший прогноз роста ВВП России до 1,5% с 0,7%.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости ria.ru в 08.00 мск.