АНКАРА, 22 авг — ПРАЙМ. Анкара не проводит тайных переговоров по зерновой сделке, как пишут в западных СМИ, турецкие инициативы и цели предельно открыты, партнеры об этом осведомлены, сообщил РИА Новости источник в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Украина намерена использовать новый черноморский маршрут для поставок зерна

"Мы осведомлены о ряде публикаций в западных СМИ о том, что якобы ведутся какие-то тайные, закулисные переговоры. Они не стоят комментариев. Господин президент (Тайип Эрдоган) буквально вчера, в обращении к нации после заседания кабмина, заявил, что Анкара работает над возобновлением зерновой сделки с учетом ожиданий всех сторон. Наши инициативы, наши цели предельно открыты и ясны — препятствовать угрозе продовольственной безопасности в нуждающихся странах. Других целей у турецкой стороны нет, ведется открытый, искренний диалог со всеми сторонами, которые осведомлены о наших целях. Все эти публикации настроены на "демонизацию" усилий Турции", — сказал он, комментируя сообщения некоторых западных СМИ о том, что Анкара якобы ведет переговоры об альтернативах маршрутах зерновой сделки.