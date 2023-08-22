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https://1prime.ru/state_regulation/20230822/841536348.html
В Анкаре опровергли сообщения о тайных переговорах по зерновой сделке
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https://россиясегодня.рф
. Анкара не проводит тайных переговоров по зерновой сделке, как пишут в западных СМИ, турецкие инициативы и цели предельно открыты, партнеры об этом осведомлены, сообщил РИА... ПРАЙМ, 22.08.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, переговоры, турция, зерновая сделка
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
АНКАРА, 22 авг — ПРАЙМ. Анкара не проводит тайных переговоров по зерновой сделке, как пишут в западных СМИ, турецкие инициативы и цели предельно открыты, партнеры об этом осведомлены, сообщил РИА Новости источник в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
"Мы осведомлены о ряде публикаций в западных СМИ о том, что якобы ведутся какие-то тайные, закулисные переговоры. Они не стоят комментариев. Господин президент (Тайип Эрдоган) буквально вчера, в обращении к нации после заседания кабмина, заявил, что Анкара работает над возобновлением зерновой сделки с учетом ожиданий всех сторон. Наши инициативы, наши цели предельно открыты и ясны — препятствовать угрозе продовольственной безопасности в нуждающихся странах. Других целей у турецкой стороны нет, ведется открытый, искренний диалог со всеми сторонами, которые осведомлены о наших целях. Все эти публикации настроены на "демонизацию" усилий Турции", — сказал он, комментируя сообщения некоторых западных СМИ о том, что Анкара якобы ведет переговоры об альтернативах маршрутах зерновой сделки.