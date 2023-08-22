ВАРШАВА, 22 авг — ПРАЙМ. Варшава готова ввести односторонний запрет на ввоз зерна с Украины после 15 сентября, заявил в эфире телеканала Polsat министр сельского хозяйства и развития села республики Роберт Телюс. Зеленский заявил о готовности Греции экспортировать зерно с Украины

"Я говорил со многими министрами ЕС по этому вопросу. Я вижу понимание того, что нужно строить коалицию. Надо строить механизм. Я убежден, что Румыния находится в коалиции. У меня назначена встреча на следующей неделе, из Словакии мне позвонили, чтобы встретиться, чтобы мы вместе определились, в каком направлении мы пойдем. На данный момент у меня нет никаких сомнений в том, что есть коалиция, и на данный момент у меня нет никаких сомнений в том, что мы это сделаем", — заверил он и добавил, что сохранение европейского запрета на импорт польского зерна только до 15 сентября — это "политический аргумент, чтобы еще больше дестабилизировать ситуацию в Польше".

"Мы этого не допустим", — подчеркнул Телус, добавив, что польскому правительству важно, "чтобы это было сделано мирно в Европейском Союзе, чтобы не нужно было ломать двери, но если будет необходимо… ввести свои односторонние запреты, то мы их введем, потому что нам важны интересы фермеров, а также интересы потребителей".

Министру был задан вопрос о риске штрафов, если Польша нарушит правила единого рынка ЕС. "Я больше не хочу слушать, как нас, поляков, пугают. Мы будем проводить жесткую политику в интересах поляков", — заверил он.

При этом Телюс добавил, что транзит зерна через польскую территорию будет осуществляться. "Мы находимся в диалоге с Украиной, а также с Литвой и Латвией, чтобы использовать их порты", — сказал он. В Анкаре опровергли сообщения о тайных переговорах по зерновой сделке

"В транзите мы поможем", — заключил министр, отметив, что до запрета на импорт зерна в Польшу транзитом через территорию страны следовало около 114 тысяч тонн зерна в месяц, а в июне транзитом через Польшу прошло 260 тысяч тонн.

Ранее Европейская комиссия сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. Меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая по 5 июня 2023 года, позже запрет был продлен до 15 сентября.

В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".

Европейская комиссия сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины, которые нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая. Пока ограничения ЕК действуют, пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех государствах-членах ЕС, кроме этих пяти государств. Параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника и любых других продуктов, поступающих с Украины.