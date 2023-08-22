С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 авг — ПРАЙМ. Отделы бренда "Петербургский дизайн" открылись на трех площадках Санкт-Петербурга, в них представлена одежда от 80 местных дизайнеров, передает корреспондент РИА Новости с презентации проекта. Второй скоростной катамаран вышел на линию в Санкт-Петербурге

"Сегодня даем старт открытию проекта "Петербургский дизайн". В прошлом году некоторые зарубежные бренды ушли с нашего рынка. Президент Владимир Путин сказал, что их место должны занять отечественные производители и дизайнеры. Я тут вижу отечественных производителей и дизайнеров наших петербургских", — сказал во время презентации губернатор Петербурга Александр Беглов.

В настоящее время 80 дизайнеров Петербурга имеют возможность представить свою продукцию в трех подготовленных пространствах, расположенных в ТРК "Лето", ТРЦ "Охта Молл", ТРЦ "Галерея".

"У нас очень много городов-побратимов, партнеров, и я уверен, что "Петербургский дизайн" — это проект, который шагнет за пределы нашего города. У нас Северо-Запад представлен интересными городами, поэтому мы будем всячески способствовать нашему проекту продвигаться дальше на Северо-Запад, в глубь страны, ну и конечно, в наши дружественные страны", — добавил Беглов.

Проект "Петербургский дизайн" предусматривает бесплатное размещение в торговых комплексах представителей локальных брендов одежды, обуви и аксессуаров.