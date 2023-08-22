2023-08-22T16:03:00+03:00
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В Анкаре прокомментировали поиски Киевом альтернативы зерновому коридору
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. Анкара считает "нездоровыми" маршруты, альтернативные зерновому коридору, новые шаги в регионе могут быть опасны, сообщила газета Yeni Şafak со ссылкой на источники в... ПРАЙМ, 22.08.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, турция, украина, зерновой коридор, альтернатива
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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АНКАРА, 22 авг — ПРАЙМ. Анкара считает "нездоровыми" маршруты, альтернативные зерновому коридору, новые шаги в регионе могут быть опасны, сообщила газета Yeni Şafak со ссылкой на источники в администрации турецкого лидера.
"После того, как Россия приостановила действие соглашения, Украина предпринимает различные попытки найти альтернативные маршруты. В качестве первой из таких инициатив принимается транспортировка зерна через румынский порт Констанца, однако, по мнению президентских источников, план, исключающий Россию, не является "здоровым". Указывая, что соглашение о зерновом коридоре является приоритетным для Турции, источники считают, что новые шаги в регионе, где ситуация напряженная, могут быть опасными", — заявил собеседник издания.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.