МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. БРИКС с учетом всей его совокупной экономической мощи не может игнорироваться участниками глобального торгового пространства, заявила РИА Новости заместитель генерального директора министерства торговли, индустрии и конкуренции ЮАР Лерато Матабоге. Силуанов рассказал о работе БРИКС над заменой доллара в расчетах

"Страны БРИКС в совокупности представляют 40% населения планеты… На их долю приходится 27% мирового ВВП, они охватывают 30% от оборота мировой торговли. Так что я не думаю, что этот блок можно игнорировать. Он играет довольно важную и решающую роль (в мировой экономике — ред.)", — заявила Матабоге.

Она также добавила, что сотрудничество в рамках блока принесло ЮАР несомненную выгоду. По ее словам, торговые показатели БРИКС заметно выросли.

Саммит БРИКС проходит в ЮАР 22-24 августа. Россию на встречах представляет глава МИД Сергей Лавров, а президент РФ Владимир Путин будет участвовать в саммите в видеоформате. Ожидается, что основными темами на повестке лидеров станут вопросы расширения организации и перехода в расчетах на национальные валюты.

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет. ЮАР получила председательство в БРИКС от Китая в начале этого года. Оно продлится до конца 2023 года, а затем будет передано следующей стране.