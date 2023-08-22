2023-08-22T15:55:00+03:00
2023-08-22T16:01:06+03:00
2023-08-22T15:55:00+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230822/841543217.html
Минфин возобновит аукционы по размещению ОФЗ серий
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Минфин России после недельной паузы возобновит проведение аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), в среду предложит бумаги трех серий, следует из сообщения... ПРАЙМ, 22.08.2023
экономика, новости, рынки, минфин, офз серии, аукцион офз
https://cdnn.1prime.ru/images/84100/67/841006763.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84100/67/841006763.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84100/67/841006762.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84100/67/841006762.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84100/67/841006750.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84100/67/841006750.jpg
https://1prime.ru/News/20230816/841479951.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Минфин России после недельной паузы возобновит проведение аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), в среду предложит бумаги трех серий, следует из сообщения министерства.
Минфин на безлимитных аукционах 23 августа предложит инвесторам бумаги трех серий. Министерство намерено разместить ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26241 с погашением в ноябре 2032 года, ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26238 с погашением в мае 2041 года и ОФЗ с индексируемым номиналом серии 52005 с погашением в мае 2033 года в объеме остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.
Минфин России на прошлой неделе не проводил традиционные аукционы по размещению гособлигаций в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках. Последний раз до этого Минфин России брал паузу в размещении гособлигаций в сентябре-октябре прошлого года, ссылаясь на волатильность на рынке.