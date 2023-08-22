МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Минфин России после недельной паузы возобновит проведение аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), в среду предложит бумаги трех серий, следует из сообщения министерства. Минфин предложил установить единую ставку экспортной пошлины на удобрения

Минфин на безлимитных аукционах 23 августа предложит инвесторам бумаги трех серий. Министерство намерено разместить ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26241 с погашением в ноябре 2032 года, ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26238 с погашением в мае 2041 года и ОФЗ с индексируемым номиналом серии 52005 с погашением в мае 2033 года в объеме остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.

Минфин России на прошлой неделе не проводил традиционные аукционы по размещению гособлигаций в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках. Последний раз до этого Минфин России брал паузу в размещении гособлигаций в сентябре-октябре прошлого года, ссылаясь на волатильность на рынке.