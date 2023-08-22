МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Стоимость чистых активов (СЧА) открытых паевых инвестиционных фондов (ОПИФ) повысилась за второй квартал текущего года на 10,2% к первому кварталу, до 847,5 миллиарда рублей, следует из обзора "Анализ рынков и показателей паевых инвестиционных фондов за период с 1 апреля по 30 июня 2023 года", подготовленного Национальной ассоциацией участников фондового рынка (НАУФОР) и имеющегося в распоряжении РИА Новости. Британский производитель автокатализаторов продал активы в России

"Индустрия паевых фондов продолжает отходить от прошлогодней депрессии. СЧА ОПИФ (здесь и далее — с учетом заблокированных активов) на 30 июня условно оценивается в 847,5 миллиарда рублей. Это почти на 73 миллиарда меньше исторического максимума, достигнутого по итогам 2021 года, но в то же время на 124,6 миллиарда, или на 17%, больше, чем к концу 2022-го. Позитивная динамика отмечается второй квартал подряд. На 31 марта СЧА ОПИФ составляла 769,3 миллиарда рублей", — говорится в обзоре.

В 2022 году суммарный вывод средств из ПИФ составил около 29 миллиардов рублей. В первом квартале 2023 года отмечался приток в 1,3 миллиарда, во втором он усилился и практически достиг 17 миллиардов. В основном, как и кварталом ранее, его обеспечили смешанные ПИФ. Особой популярностью пользовались фонды с выплатой дохода, оценили в НАУФОР.

С начала года свыше 1 миллиарда рублей привлекли порядка 7% ОПИФ. Более чем в 54% фондов сальдо привлечения — нулевое или отрицательное. Максимальный отток из отдельно взятого ПИФа превысил 8,5 миллиарда рублей, максимальный приток — около 20 миллиардов, подсчитала НАУФОР.

В отличие от 2022 года, ставшего для рынка ПИФ крайне убыточным, в первом полугодии 2023 года на фоне позитивных рыночных трендов все показатели вышли в "зеленую" зону. Сильный результат продемонстрировали ОПИФ акций: средняя доходность — 30,7%, у смешанных фондов — 20%. ОПИФ облигаций принесли пайщикам умеренный, но все-таки доход: медианное значение составило 4,6%. Как обычно стабильно выглядят фонды денежного рынка (3,34%). В разрезе объектов инвестирования наиболее успешны ПИФ, ориентированные на новые технологии и инновации, резюмировали в НАУФОР.

По состоянию на 30 июня 2023 года насчитывается 2268 зарегистрированных ПИФ (из них — 2026 действующих). При этом 277 фондов (270) – открытые, 55 (52) – интервальные, 1819 (1592) – закрытые и 117 (112) – биржевые. С начала года действующих фондов стало больше на 18,6%. Выделяется темп роста ЗПИФ – 21,9%.

Согласно данным Банка России, во втором квартале количество организаций, имеющих лицензию управляющей компании (УК), выросло на восемь, до 276. За этот период ни одна УК не покинула рынок. Аннулирована лишь одна лицензия специализированного депозитария, теперь их 27, сообщила ассоциация.