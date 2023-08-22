МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Странам БРИКС на фоне стремления расширить использование нацвалют во взаимной торговле логичнее всего создать рейтинговое агентство на территории объединения, которое бы рейтинговало в местных валютах, сообщил старший банкир госкорпорации ВЭБ Сергей Сторчак. Говорить о единой валюте БРИКС пока рано, заявил шерпа ЮАР на саммите

"Если мы стремимся к расширению использования национальных валют, логично сформировать рейтинговое агентство БРИКС, которое будет выставлять рейтинги в местных валютах", — отметил Сторчак на полях саммита стран БРИКС, который проходит в ЮАР.

Как сообщил Сторчак, перспективными направлениями развития сотрудничества в рамках БРИКС являются расширение межбанковского объединения, в том числе за счет новых банков развития, активизация работы над многосторонними проектами и инициативами (в том числе в сфере "зеленого" и ответственного финансирования), совместная реализация трансграничных инициатив, в том числе с Новым банком развития БРИКС.

"Мы рассчитываем, что банки развития получат чёткие инструкции от руководителей более глубоко заняться многоуровневыми расчётами не только на базе своего баланса, но и в многосторонних организациях. Один из перспективных вопросов – организация клиринга в национальных валютах БРИКС на площадке Нового банка развития", — добавил Сторчак.