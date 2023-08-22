МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Россия продолжает ответственно и добросовестно подходить к исполнению обязательств по международным контрактам по экспорту товаров агропромышленного комплекса, удобрений, энергоносителей и другой критически важной продукции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В Анкаре прокомментировали поиски Киевом альтернативы зерновому коридору

"Наша страна продолжает ответственно и добросовестно исполнять свои обязательства по международным контрактам в части экспорта товаров аграрно-промышленного комплекса, удобрений, энергоносителей и другой критически важной продукции. Мы прекрасно понимаем, насколько это значимо для социально-экономического развития государств Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока, здоровья, жизни и благополучия народов этих стран", — написала она в своем телеграм-канале.

"Подтверждением этому служат выдвинутые президентом Владимиром Путиным инициативы по безвозмездной передаче нуждающимся десятков тысяч тонн российских удобрений (арестованных в европейских портах), а также зерна (по 25-50 тысяч тонн Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР, Эритрее)", — добавила Захарова.

Согласно прогнозам, отметила она, Россия станет одним из основных поставщиков пшеницы в 2022/23 сельскохозяйственном году (45,5 миллионов тонн). В то же время Украина, как ожидается, поставит только 14,5 млн тонн, указала Захарова.

"Это подтверждают эксперты британской The Economist Intelligence Unit. Там отмечают, что cбор пшеницы на Украине в текущем сельхозгоду сократится на 32% по сравнению с 2021/2022 с/х годом до 22,5 млн т. В 2023/24 с/х году данный показатель составит 19 млн т, а объём экспорта упадёт ещё – до 10 млн т.", — подчеркнула официальный представитель МИД.