МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Вступление новых стран в БРИКС свидетельствует об утрате США позиций на глобальном юге и подтверждает важную геополитическую позицию блока, сообщил во вторник изданию Newsweek старший научный сотрудник Тихоокеанского исследовательского форума Акхил Рамеш. ВЭБ заявил о необходимости создать рейтинговое агентство БРИКС

"На глобальном юге Соединенные Штаты отстают от таких стран, как Россия, Индия и Китай. Подход США продолжает заключаться в позиционировании стран глобального юга как пешек для будущего еще более масштабного горячего или холодного конфликта с Китаем или Россией. Это, очевидно, не помогло им завести друзей", — заявил Рамеш изданию.

По словам Рамеша, в то же время страны юга обладают чувством солидарности, связанным с их общим колониальным прошлым и похожим спектром задач по восстановлению и развитию после обретения суверенитета.

Страны юга не рассматривают Пекин и Москву в том же ключе, что и страны Запада, и видят в сотрудничестве с ними новые возможности, поэтому, когда какая-то политическая структура предоставила альтернативу западному миропорядку, страны юга "поспешили присоединиться к победившей стороне", приводит Newsweek слова научного сотрудника.

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже 23 государства, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.