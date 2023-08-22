МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы во вторник преимущественно демонстрирую рост за счёт оптимизма в технологическом секторе, следует из данных торгов. СМИ сообщили об усилении раскола между США и Украиной

По состоянию на 17.26 мск промышленный индекс Dow Jones уменьшается на 0,25%, до 34 377,02 пункта, при этом индекс широкого рынка S&P 500 — растёт на 0,07%, до 4 402,65 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,29%, до 13 536,26 пункта.

Оптимизм в этом секторе продолжается второй день подряд. В том числе акции Tesla дорожают на 2,1% после увеличения на 7,3% днем ранее, а Nvidia — дешевеют на 1,8%, тогда как в понедельник рост составлял 8,5%.

Бумаги Dick's Sporting Goods при этом падают в цене на 23,7% после публикации финансовой отчетности. Скорректированная квартальная разводненная прибыль на акцию компании снизилась до 2,82 доллара с 3,68 доллара, тогда как прогноз предполагал рост до 3,81 доллара; чистые продажи выросли на 3,6% год к году за квартал, до 3,224 миллиарда долларов при прогнозе в 3,24 миллиарда.

Акции Macy's дешевеют на 10,2%. Скорректированная разводненная прибыль компании на акцию составила во втором квартале 0,26 доллара при прогнозе в 0,14 доллара, а выручка снизилась до 5,13 миллиарда долларов при прогнозе в 5,07 миллиарда. Компания также выразила опасения по поводу потребительского спроса и макроэкономического давления.

Трейдеры оценивают и макростатистику. Согласно опубликованным данным, число сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в июле уменьшилось на 2,2% к июню и составило 4,07 миллиона, прогноз составлял 4,15 миллиона.