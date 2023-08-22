МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира по итогам 2022 года, несмотря на пессимистические прогнозы по российской экономике, и обогнала ФРГ по паритету покупательной способности и объему экономики, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин назвал укрепление судебной системы базой развития России

"Несмотря на, прямо скажем, пессимистические прогнозы, которые звучали — да и до сих пор порой звучат от некоторых экспертов, прежде всего, конечно, западных экспертов, Россия по итогам 2022 года — вот несмотря на все эти прогнозы — вошла в пятерку крупнейших экономик мира", — сказал Путин на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам.

Путин добавил, что, по данным Всемирного банка, РФ "вышла вперед, обогнала Федеративную Республику Германию по паритету покупательной способности, по объему экономики". Глава государства добавил, что это один из важнейших показателей.

Темпы роста



Президент России также рассказал о темпах роста российской экономики.

Темпы роста российской экономики устойчивы, во втором квартале 2023 года ВВП вырос на 4,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, заявил президент России Владимир Путин.

"Но уже с третьего квартала в России наметился экономический рост и сейчас его темпы довольно устойчивы. Так, во втором квартале текущего года валовый внутренний продукт (ВВП) вырос на 4,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года", — сказал Путин в ходе заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Глава государства отметил, что более высокими темпами растут отрасли, не связанные с добычей природных ресурсов, в том числе, нефти и газа.

"Если в целом промышленное производство в том квартале выросло на 6,3%, то обрабатывающее производство выросло на 11,3%", — добавил президент.