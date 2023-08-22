МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Инвестиции должны вырасти в реальном выражении к 2030 году на не менее 70% по сравнению с 2020 годом, важно поддержать инвестиции и предприятия, компании в открытии производств, освоении новых технических решений и создании рабочих мест, заявил президент России Владимир Путин в ходе Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Путин попросил доложить о доступности инфраструктурных кредитов

"Очень важно сохранить такую динамику в промышленности, поддержать инвестиции и предприятия, компании в открытии производств, освоении новых технических решений и создании рабочих мест. Отмечу, что на этот счет установлен целевой показатель. К 2030 году инвестиции должны прибавить в реальном выражении не менее 70% по сравнению с 2020 годом", — сказал Путин в ходе заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Глава государства добавил, что динамика в этой сфере хорошая уже третий год подряд — она превышает плановые значения.

Более того, Владимир Путин отметил, что не менее 2 триллионов рублей будет выделено на проекты по производству приоритетной продукции в обрабатывающей промышленности в этом году.

"Вторая задача, о которой мы говорили, – это укрепление технологического суверенитета нашей страны. Чтобы ускорить её решение, запущен ряд дополнительных механизмов, в том числе льготный режим промышленных кластеров, промышленная ипотека и кластерная инвестиционная платформа… В рамках этой платформы в текущем году будут проинвестированы проекты по выпуску приоритетной продукции в обрабатывающей промышленности на сумму не менее двух триллионов рублей", – сказал Путин.

По его словам, это сложная задача для российской экономики, власти понимают, где находятся нерешенные задачи и в чём страна отстает.

"Хотел бы сегодня услышать, как работает этот инструмент и какие есть результаты", – добавил глава страны.