МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Бюджет России будет сведен с профицитом за июль-сентябрь, а по итогам года превышение расходов над доходами составит запланированные 2% ВВП, сообщил президент России Владимир Путин. Глава ФНС заявил об увеличении налоговых поступлений в бюджет

"Ожидается, что за июль-сентябрь бюджет будет сведен с профицитом. В целом за год превышение расходов над доходами окажется на запланированном уровне около 2% ВВП", — сказал Путин на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам.

Также президент отметил, что нужно использовать все возможности государства и обеспечить максимальную отдачу от всех уровней власти, от их партнерства с обществом и бизнесом для решения национальных задач.

Более того, глава страны добавил, что текущая бюджетная ситуация устойчива и не несет рисков для макроэкономической стабильности.