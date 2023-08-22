МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Нужна проактивная политика экономики предложения, которая формирует спрос, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира, заявил Путин

"Нам нужна проактивная политика экономики предложения, нацеленная на создание суверенной экономики, которая не только реагирует на рыночную конъюнктуру, на изменения спроса, а сама его формирует. Это означает повсеместное наращивание производительных сил и сферы услуг, создание новых современных индустриальных мощностей и целых отраслей в том числе на основе передовых технологий, которые у нас имеются, и уверен, будут появляться и дальше благодаря богатейшему научному, творческому потенциалу России", — сказал Путин.

Он отметил, что для построения экономики предложения надо быть в тесной увязке с представителями делового сообщества, с предпринимателями.

Глава страны добавил, что российские компании практически не размещают акции на отечественном фондовом рынке, необходимо нарастить усилия и добиться конкретных, осязаемых результатов.

"Отмечу, что сейчас российские компании практически не размещают акции на отечественном фондовом рынке. С начала текущего года состоялось лишь два первичных размещения, кстати, они были удачным. Знаю, что Центральный Банк и правительство работают в этой части. Однако здесь еще много предстоит сделать. Обращаю внимание коллег: надо существенно нарастить усилия и добиться конкретных, осязаемых результатов", — заявил Путин.