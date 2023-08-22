МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Споров о реагировании на инфляционные риски сейчас много, но российские власти всегда находили консенсус, удастся найти его и сейчас, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам во вторник. Путин призвал сохранить динамику роста инвестиций

Во время совещания Путин отметил, что инфляционные риски в РФ растут и что задача по сдерживанию роста цен выходит сейчас на первый план, поэтому глава государства поручил правительству и Центральному банку держать ситуацию на постоянном контроле и соответствующим образом выстраивать экономическую политику.

"Объективные данные показывают, что инфляционные риски… Хочу обратить на это внимание, мы с коллегами в последнее время обращаемся к этой теме постоянно. Инфляционные риски все-таки растут. И задача сдержать рост цен выходит на первый план. Я прошу коллег из правительства, из Центрального банка держать ситуацию на постоянном контроле и соответствующим образом выстраивать экономическую политику", — сказал Путин.

Более того, президент России отметил, что рост волатильности на российском финансовом рынке затрудняет принятие инвестиционных решений, в связи с этим правительству и ЦБ надо активнее использовать имеющиеся инструменты и донастраивать их, в том числе контролировать отток капитала, работать над ограничением спекулятивного спроса в экономике и мониторить поведение участников рынка.

"За последние месяцы на финансовых рынках значительно выросла волатильность, всем нам хорошо это известно. Очевидно, что такие колебания затрудняют принятие инвестиционных решений со стороны бизнеса, предприятий, граждан", — сообщил президент.

"Правительству и Банку России необходимо активнее использовать имеющиеся инструменты, донастраивать их с учетом объективной ситуации. И здесь надо работать в том числе и над ограничением непродуктивного, спекулятивного спроса в экономике, контролировать отток капитала, мониторить поведение основных участников финансового рынка. Мы недавно только что об этом с вами говорили", — заявил Владимир Путин.

Глава страны также подчеркнул, что повышение МРОТ в России в 2024 году запланировано на 18,5%, это гораздо выше темпов инфляции и темпов роста зарплат в целом.