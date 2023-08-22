МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Минэкономразвития России предложило продлить инструмент национальных проектов после 2024 года, нацелив новые проекты на структурную трансформацию экономики, обеспечение технологического суверенитета и развитие экономики предложения, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. Путин объяснил важность мониторинга и аудита по нацпроектам

В рамках заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам во вторник министр отметил, что задачи, которые стоят перед Россией, требуют структурной трансформации экономики, а для этого необходимо сосредоточить все доступные ресурсы как бизнеса, так и государства, а также обеспечить четкую и слаженную работу.

"При этом самым эффективным инструментом для такой работы являются национальные проекты. Практика показала, что они действительно позволяют в условиях заданных сроков и бюджетных ограничений добиваться видимых и для граждан, и бизнеса результатов", — добавил он.

"Текущие национальные проекты завершаются в 2024 году. Мы предлагаем сохранить этот механизм, нацелив новые национальные проекты на задачи структурной трансформации экономики, обеспечения технологического суверенитета и развития экономики предложения", — сказал Решетников.

Нацпроекты были приняты правительством по поручению президента РФ в 2018 году. Всего их 14, и они реализуются по трем направлениям: "Человеческий капитал", "Комфортная среда для жизни" и "Экономический рост". На 1 августа расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов были исполнены на 56,3% от годового плана – 1,607 триллиона рублей.