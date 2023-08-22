МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что в ряде отраслей есть дефицит кадров при рекордно низких показателях безработицы в России, добавив, что необходимо заниматься вопросом подготовки кадров, а также их переобучения. Путин призвал сохранить динамику роста инвестиций

"В стране сейчас рекордно низкая безработица, но при этом в ряде сегментов наблюдается дефицит специалистов. Этот вопрос требует особого внимания, потому что в долгосрочном плане при положительной динамике в экономике, это может стать для нас новым, серьезным вызовом", — сказал Мишустин на совете по стратегическому развитию и национальным проектам.

По его словам, необходима своевременная подготовка и переподготовка персонала. "Прежде всего, для обеспечения перспективного спроса в ключевых секторах… Нужно уже сейчас разработать предложения по изменению и масштабов, и структуры подготовки кадров на ближайшие годы в соответствии с потребностями нашей экономики", — добавил он.

Более того, Мишустин заявил о необходимости добиться ускоренного роста капиталоемких отраслей, добавив, что в стране достаточно внутренних ресурсов для их развития. Он также отметил, что достаточно внутренних ресурсов для их развития. "Создан набор гибких инструментов поддержки. Это и помощь за счет средства фонда "Национального благосостояния", специальные механизмы крупных индустриальных проектов и соглашения о защите и поощрении капиталовложения. И, конечно, обратный инженеринг, кластерная инвестиционная платформа и промышленная ипотека", — отметил он.

Михаил Мишустин отметил, что правительство в круглосуточном режиме ведет проект по рисковым моделям социально-экономического развития и мониторингу цен, так как это необходимо, чтобы вовремя выявлять отклонения от планов и быстро исправлять ситуацию, где требуется готовить дополнительные решения.

В заключении, Мишустин сообщил, что на стратегической сессии в Координационном центре правительства планируют обсудить модель управления туристической отраслью и добавил, что в Координационном центре правительства также обсуждаются стратегии развития инфраструктуры, искусственного интеллекта и национальный проект по экономике данных.