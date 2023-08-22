МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Цена на золото во вторник вечером растет, в то время как доходность гособлигаций США сокращается, рынки ожидают сигналов о монетарной политике Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Цены на нефть колеблются на разнонаправленных факторах

По состоянию на 18.51 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 4,95 доллара, или на 0,26%, до 1 927,95 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,63% — до 23,488 доллара за унцию.

Доходность десятилетних гособлигаций (US Treasuries) снижалась до 4,317% с уровня прошлого закрытия в 4,342%. Американские гособлигации являются альтернативной золоту "надёжной" инвестицией, поэтому их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.

Главным событием недели является выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в рамках симпозиума в Джексон-Хоуле. Инвесторы надеются получить дополнительную информацию относительно дальнейших действий регулятора по ставке, а также комментарии о состоянии экономики страны.

Золото чувствительно к сигналам ФРС о ключевой ставке, поскольку это отражается на стоимости доллара. Ожидания сохранения ставки являются "голубиным" сигналом для рынков, что традиционно поддерживает стоимость золота.

Аналитики в то же время отмечают, что снижение стоимости золота последних недель приостановилось. "Цены на золото, которые пережили относительно резкое снижение за последний месяц, показывают признаки стабилизации", — приводит портал MarketWatch мнение главы отдела сырьевой стратегии Saxo Bank Оле Хансена (Ole Hansen). В начале августа стоимость золота находилась в среднем в диапазоне 1960-1980 долларов за тройскую унцию.