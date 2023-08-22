МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Дефицита промышленных роботов в России нет и никогда не было, иностранные модели замещаются российской продукцией и аналогами из дружественных стран, заявил вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров. Мишустин заявил о дефиците кадров при рекордно маленькой безработице

"Если говорить про наличие роботов на нашем рынке, в этом у нас никогда не было дефицита. Ранее представленные модели иностранного производства сейчас замещаются российской продукцией и аналогами из дружественных стран", — сказал он в ходе совета по стратегическому развитию и нацпроектам с президентом России.

"Промышленные роботы сейчас делают семь отечественных компаний. В прошлом году они отгрузили заказчикам 120 единиц продукции. При этом их текущие производственные мощности почти в четыре раза больше", — добавил вице-премьер.

Более того, Денис Мантуров намерен вести учет количества промышленных роботов на российских предприятиях, договорился с Росстатом о соответствующей отчетности. По его словам, пока Россия отстает от технологических лидеров по показателю количества промышленных роботов на предприятиях.

"Хотя в этой части нужно оговориться, что достоверный статистический учет у нас в данном сегменте должным образом пока не ведется. Этот аналитический пробел будем закрывать. Мы договорились с Росстатом о введении соответствующей формы отчетности. Это даст нам реальную картину роботизации и позволит более четко строить планы развития", — подчеркнул вице-премьер.