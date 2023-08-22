МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Правительство России и Банк России подготовили проект указа о начале обмена замороженных активов, на первом этапе инициатива затронет 100 миллиардов рублей, сообщил министр финансов России Антон Силуанов. Путин прокомментировал профицит бюджета

Выступая на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам, Силуанов напомнил, что активы более 3,5 миллиона российских граждан на сумму 1,5 триллиона рублей заблокированы за рубежом.

"С учетом поддержанных вами решений, предусматриваем начало обмена активов наших граждан на активы иностранных инвесторов, которые сегодня аккумулируются на счетах типа С. На первом этапе мы планируем разблокировать счета на порядка 100 миллиардов рублей, принадлежащих розничным инвесторам. Здесь правительство и ЦБ подготовили соответствующий проект указа. Просили бы вас здесь тоже поддержать это решение", — добавил Силуанов, обращаясь к президенту России Владимиру Путину в ходе заседания.

О том, что Банк России считает возможным обмен замороженными активами и рассматривает разные варианты, в июне говорила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Она также сообщала, что Банк России прорабатывает вариант выкупа заблокированных активов российских инвесторов за счет средств на счетах типа "С". При этом ЦБ РФ не раскрывал объем средств на счетах типа "С".