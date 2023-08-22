2023-08-22T19:53:02+03:00
2023-08-22T19:53:02+03:00
2023-08-22T19:53:02+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230822/841546212.html
Голикова сообщила об увеличении фондов оплаты труда бюджетников
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Фонды оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений будут увеличены на 30,7 миллиарда рублей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "В номинальном и реальном... ПРАЙМ, 22.08.2023
экономика, новости, россия, татьяна голикова, бюджетники
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Фонды оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений будут увеличены на 30,7 миллиарда рублей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"В номинальном и реальном выражении мы приняли на уровне федеральных органов власти, Минтрудом и Минфином внесено в правительство, дополнительное увеличение фондов оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений на сумму 30,7 миллиарда рублей. В ближайшее время эти распоряжения будут переданы на подпись председателю правительства", – сказала Голикова во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
По её словам, это затрагивает сферу образования, культуры, науки, здравоохранения на федеральном уровне.