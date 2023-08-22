МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Фонды оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений будут увеличены на 30,7 миллиарда рублей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Путин прокомментировал профицит бюджета

"В номинальном и реальном выражении мы приняли на уровне федеральных органов власти, Минтрудом и Минфином внесено в правительство, дополнительное увеличение фондов оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений на сумму 30,7 миллиарда рублей. В ближайшее время эти распоряжения будут переданы на подпись председателю правительства", – сказала Голикова во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

По её словам, это затрагивает сферу образования, культуры, науки, здравоохранения на федеральном уровне.