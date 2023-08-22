МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Торговые связи между Россией и ЮАР находятся на "очень хорошей" стадии развития, не исключено их расширение за счет новых сфер сотрудничества, заявила РИА Новости южноафриканский министр развития малого бизнеса Стелла Ндабени-Абрахамс на полях саммита БРИКС. В ЮАР отметили роль БРИКС в глобальном торговом пространстве

"Я должна сказать, что у нас с Россией дела идут очень хорошо с точки зрения экспортных программ", — заявила министр.

Она также сообщила об идеях экспорта говядины в РФ при условии возможности ее поставок. Сфера энергетики также может сыграть роль в дальнейшем расширении торговых отношений стран, добавила Ндабени-Абрахамс.

По ее словам, для ЮАР Россия также привлекательна своей авиационной, космической и спутниковой индустриями. В свою очередь южноафриканцы, как отметила Ндабени-Абрахамс, могут предложить свои услуги и навыки в сфере горнодобывающей промышленности.

Саммит БРИКС проходит в ЮАР 22-24 августа. Россию на встречах представляет глава МИД Сергей Лавров, а президент РФ Владимир Путин будет участвовать в саммите в видеоформате. Ожидается, что основными темами на повестке лидеров станут вопросы расширения организации и перехода в расчетах на национальные валюты.

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже 23 государства, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.