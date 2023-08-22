ДОХА, 22 авг — ПРАЙМ. Торговый оборот между странами БРИКС по итогам 2022 года составил 762 миллиарда долларов, заявил президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса в рамках стартовавшего в Йоханнесбурге саммита членов экономического блока. Говорить о единой валюте БРИКС пока рано, заявил шерпа ЮАР на саммите

"Поскольку мы празднуем 15-летие с момента создания БРИКС, торговый оборот между странами БРИКС в прошлом году достиг 762 миллиардов долларов. Иностранные инвестиции сыграли важную роль в росте экономик стран БРИКС, ежегодные инвестиции в страны БРИКС стали больше в четыре раза, чем они были 20 лет назад", — сказал Рамафоса.

При этом он отметил, что рост экономики стран этого объединения "должен быть подкреплен прозрачностью и инклюзивностью, а также должен соответствовать многосторонней торговой системе, которая поддерживает развитие".

"Мы требуем фундаментальной реформы глобальных финансовых институтов, чтобы они были в состоянии отвечать на вызовы, которые сопровождают экономики развивающихся стран", — добавил президент ЮАР.

Саммит БРИКС проходит в ЮАР 22-24 августа. Россию на встречах представляет глава МИД Сергей Лавров, а президент РФ Владимир Путин будет участвовать в саммите в видеоформате.